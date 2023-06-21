MMAJunkie: российский боец отстранён от соревнований на год из-за допинг-теста

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Как сообщает MMAJunkie, российский боец смешанных единоборств Ризван Куниев, выступающий в тяжелом весе в PFL, был дисквалифицирован на 12 месяцев и оштрафован на 9 821 доллар.

Фото: fight. ru/news/rizvan-kuniev-pobedil-renana-ferreyru-v-debyute-na-pfl/

Кроме того, был аннулирован результат боя Куниева против Хенана Феррейры, который состоялся в апреле этого года. Куниев одержал победу единогласным решением судей, что ознаменовало дебют россиянина в PFL. Всего на счету Куниева 12 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах, не считая поединка с Феррейрой.

Напомним, что в начале мая стало известно, что девять бойцов PFL провалили допинг-тесты. Помимо Куниева, это Бруно Каппелоччи, Сезар Феррейра, Тиаго Сантос, Уилл Флери, Кшиштоф Йотко, Мохаммад Фахреддин, Алехандро Флорес и Даниэль Торрес.

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