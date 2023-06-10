Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владимир Сычевой поменял фамилию на Писарский
Официально: Сослан Джанаев покидает "Сочи"
Майк Тайсон объявил лучшего боксёра в мире
Российского дзюдоиста наградили золотой медалью после признания судейской ошибки
Джервонта Дэвиса обокрали, пока спортсмен был в тюрьме
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вновь введен в искусственную кому
Игорь Дивеев продлил контракт с ЦСКА
Рюдигер извинился перед фанатом за выходку в аэропорту
"Барселона" не хочет подписывать Неймара из-за образа жизни игрока

Сборная России по баскетболу проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче

1:03
Спорт

Российская сборная по баскетболу потерпела поражение от белорусской команды в товарищеском матче со счетом 80-83.

Сборная России по баскетболу проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче
Фото: www.fearthesword. com/2015/3/19/8257275/report-cleveland-cavaliers-interested-in-bringing-over-sasha-kaun/comment/295215864

Игра проходила на арене "Баскет-Холл" в Москве. Самым результативным игроком матча стал Максим Салаш из Белоруссии, набравший 30 очков. Тройку лучших бомбардиров российской команды составили Филипп Гафуров с 19 очками, Андрей Лопатин с 15 очками и Александр Щербенев с 12 очками.

Интересно, что 51 из 80 очков России набрали игроки, не выходившие в стартовом составе. В то время как Белоруссия набрала лишь 17 из 83 очков с такими игроками.

Россия сохраняла преимущество в очках на протяжении всего матча, но растеряла его в четвертой четверти.

Следующий матч между Россией и Беларусью состоится в воскресенье, 11 июня, начало в 15:00 по московскому времени.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Баскетбол. Товарищеская игра. Мужчины. Россия - Беларусь. 09.06.2023
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Грозит ли России вспышка холеры после атаки на Каховскую ГЭС и потопа

Роспотребнадзор постоянно контролирует вопрос инфицирования холерой, берутся пробы воды, проводятся анализы и ситуация в стране стабильна.

ТАСС: Грозит ли РФ вспышка холеры после потопа на Херсонщине
"МК": туроператоры нашли россиянам возможность слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Россияне могут слетать вдвоём на море за 21 тысячу рублей
Не ешьте эти продукты: флеболог предупредил об опасности тромбоза
Как выжить при отравлении алкоголем
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Хватит ещё на неделю: итоги и потенциал первых дней наступления ВСУ
Выявлены опасные болезни, возникающие из-за алкоголя: учёные в шоке
Глава Крыма сообщил о корректировке целей СВО на Украине
Глава Крыма сообщил о корректировке целей СВО на Украине
Последние материалы
Владимир Сычевой поменял фамилию на Писарский
Официально: Сослан Джанаев покидает "Сочи"
Майк Тайсон объявил лучшего боксёра в мире
Российского дзюдоиста наградили золотой медалью после признания судейской ошибки
Джервонта Дэвиса обокрали, пока спортсмен был в тюрьме
Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико вновь введен в искусственную кому
Игорь Дивеев продлил контракт с ЦСКА
Сборная России по баскетболу проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче
Рюдигер извинился перед фанатом за выходку в аэропорту
"Барселона" не хочет подписывать Неймара из-за образа жизни игрока
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников