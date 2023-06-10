Сборная России по баскетболу проиграла сборной Белоруссии в товарищеском матче

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Российская сборная по баскетболу потерпела поражение от белорусской команды в товарищеском матче со счетом 80-83.

Фото: www.fearthesword. com/2015/3/19/8257275/report-cleveland-cavaliers-interested-in-bringing-over-sasha-kaun/comment/295215864

Игра проходила на арене "Баскет-Холл" в Москве. Самым результативным игроком матча стал Максим Салаш из Белоруссии, набравший 30 очков. Тройку лучших бомбардиров российской команды составили Филипп Гафуров с 19 очками, Андрей Лопатин с 15 очками и Александр Щербенев с 12 очками.

Интересно, что 51 из 80 очков России набрали игроки, не выходившие в стартовом составе. В то время как Белоруссия набрала лишь 17 из 83 очков с такими игроками.

Россия сохраняла преимущество в очках на протяжении всего матча, но растеряла его в четвертой четверти.

Следующий матч между Россией и Беларусью состоится в воскресенье, 11 июня, начало в 15:00 по московскому времени.

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Баскетбол. Товарищеская игра. Мужчины. Россия - Беларусь. 09.06.2023