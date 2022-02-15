Член МОК Освальд предложил не награждать сборную России медалями из-за Валиевой

Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что МОК пока не будет награждать медалями сборную России, которая завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине ещё 7 февраля.

"Возможно, WADA решит пересмотреть правила по защищённому лицу, пока они такие, мы должны их соблюдать. Что касается церемонии награждения в женском турнире — пока нет ответа по допингу, а мы обязаны полностью разъяснить ситуацию, до этого не можем вручать медали. Пока будет справедливо для всех не присуждать медали" — сказал Освальд, слова которого цитирует Championat.com.

Также представитель МОК отметил, что дело Валиевой по существу ещё не рассматривалось, в его рамках "ещё даже не изучена проба Б". И только когда будет известно, является ли допингом вещество, обнаруженное в пробе Валиевой, может обсуждаться запрет на участие, добавил Освальд.

Накануне, 14 февраля, CAS отклонил апелляцию нескольких международных спортивных организаций, которые были против того, чтобы Камила Валиева продолжала борьбу на Олимпиаде-2022. Фигуристка была допущена к индивидуальным состязаниям среди женщин-одиночниц. Кроме неё, от России будут выступать Александра Трусова и Анна Щербакова.

Короткая программа у женщин запланирована на 15 февраля.

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