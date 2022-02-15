EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Член МОК Освальд предложил не награждать сборную России медалями из-за Валиевой

Спорт

Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд сообщил, что МОК пока не будет награждать медалями сборную России, которая завоевала золото в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине ещё 7 февраля.

Член МОК Освальд предложил не награждать сборную России медалями из-за Валиевой

"Возможно, WADA решит пересмотреть правила по защищённому лицу, пока они такие, мы должны их соблюдать. Что касается церемонии награждения в женском турнире — пока нет ответа по допингу, а мы обязаны полностью разъяснить ситуацию, до этого не можем вручать медали. Пока будет справедливо для всех не присуждать медали" — сказал Освальд, слова которого цитирует Championat.com.

Также представитель МОК отметил, что дело Валиевой по существу ещё не рассматривалось, в его рамках "ещё даже не изучена проба Б". И только когда будет известно, является ли допингом вещество, обнаруженное в пробе Валиевой, может обсуждаться запрет на участие, добавил Освальд.

Накануне, 14 февраля, CAS отклонил апелляцию нескольких международных спортивных организаций, которые были против того, чтобы Камила Валиева продолжала борьбу на Олимпиаде-2022. Фигуристка была допущена к индивидуальным состязаниям среди женщин-одиночниц. Кроме неё, от России будут выступать Александра Трусова и Анна Щербакова.

Короткая программа у женщин запланирована на 15 февраля.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Допинг-тест Валиевой и отложенное награждение фигуристов. Что известно о скандале на Олимпиаде
Автор: Светлана Нерадовская
Темы фигурное катание
Новости
В МОК рассказали, как в организм Валиевой мог попасть запрещённый препарат
Доктор Берг раскрыл способы избавления от неприятного запаха изо рта
В Крыму не поверили Зеленскому, пообещавшему отобрать полуостров у РФ: "Блеф"
Член МОК Освальд предложил не награждать сборную России медалями из-за Валиевой
Жених погибшей дочери актёра Конкина раскрыл детали трагедии: "Мозг умер"
Захарова назвала фарсом слова Кулебы о российских условиях Минских соглашений
Премьера Трусовой, эстафета биатлонистов, шансы в бобслее. События 15 февраля
Илларионов объяснил, почему никакой войны с Украиной 16 февраля не будет
На Украине оскорбили фигуристку Камилу Валиеву: "Читерка на допинге"
Полянский: США или их союзники задумали опасную провокацию на Украине
Популярное
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия

Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что "война" против Украины уже началась, однако ведёт её не Россия, а Запад.

Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Экономика и бизнес
Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Любовь Степушова Войны с Украиной не будет, потому что в Москве будет Болсонару Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Британские морпехи могут стать "витязями дядьки Черномора" Вячеслав Шпаковский Ирина Шлионская Вода на Землю пришла из недр Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
Политолог Лазарев: Байден "отдаст" Украину России, стратегия США изменилась
Политика. Новости и аналитика
Экс-депутат Рады объяснил, откуда взялась дата "вторжения" России 16 февраля
Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции
Мир. Новости мира
Новый прогноз США по "вторжению" РФ на Украину высмеяли во Франции
Последние материалы
В Крыму не поверили Зеленскому, пообещавшему отобрать полуостров у РФ: "Блеф"
Член МОК Освальд предложил не награждать сборную России медалями из-за Валиевой
Захарова назвала фарсом слова Кулебы о российских условиях Минских соглашений
Жених погибшей дочери актёра Конкина раскрыл детали трагедии: "Мозг умер"
Премьера Трусовой, эстафета биатлонистов, шансы в бобслее. События 15 февраля
Илларионов объяснил, почему никакой войны с Украиной 16 февраля не будет
На Украине оскорбили фигуристку Камилу Валиеву: "Читерка на допинге"
Полянский: США или их союзники задумали опасную провокацию на Украине
Политолог Евстафьев о судьбе Европы: через 20 лет — экономическая пустыня
Самолёт Ан-26 с пассажирами аварийно сел в Иркутской области
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников