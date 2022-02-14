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Автор Светлана Нерадовская

МОК отказался проводить награждения с участием Валиевой

Спорт

В МОК заявили, что отменят церемонию награждения в женском одиночном катании на Олимпийских Играх в Пекине в случае, если на пьедестале окажется российская фигуристка Камила Валиева.

МОК отказался проводить награждения с участием Валиевой

По этой причине исполкомом МОК было решено не проводить церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде.

Ранее Спортивный арбитражный суд огласил решение относительно Валиевой, дав ей разрешение на продолжение борьбы за медали в индивидуальных состязаниях. На момент оглашения этого решения было оговорено, что вопрос о награждении призёров командного турнира будет рассмотрен отдельно.

Как пишет РИА Новости, 7 февраля представители российской сборной по фигурному катанию стали олимпийскими чемпионами Игр в Пекине, но награждение было отложено из-за допинг-истории одиночницы Камилы Валиевой. Её допинг-проба, сданная ещё в декабре, оказалась положительной, но известно о ней стало лишь 8 февраля, после победы россиян. Наложенное на Валиеву 8 февраля временное отстранение было снято уже на следующий день. Фигуристке было позволено продолжать участие в индивидуальных соревнованиях, несмотря на протесты WADA, ISU и МОК.


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Камилу Валиеву допустили к Олимпиаде 2022 в Пекине !
Автор: Светлана Нерадовская
Темы фигурное катание
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