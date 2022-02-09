В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещённое вещество.
Ранее журналист "Матч ТВ" Сергей Лисин рассказал, что одного фигуриста сборной РФ обвиняют в употреблении марихуаны.
Блогер Рустам Солнцев спросил мнение подписчиков, что они думают по поводу нового допингового скандала.
"В крови пятнадцатилетней Камиля Валиевой, якобы, нашли следы покуренной ранее травки. И что теперь будет?" — написал Солнцев в своём Instagram-аккаунте.
Подписчики поделились своим мнением на этот счёт. Ситуация российским болельщикам представляется подозрительной.
"Больше похоже на то, что травку курят те кто сделал такие выводы";
"Ну конечно же они нашли. Россия всё таки собрала больше медалей чем все";
"Убрали наглым способом сильнейшего конкурента";
"Хотят гениальному ребёнку нервы помотать";
"Запрещённый препарат от сердца, если быть точнее, который, как озвучили, никак не влияет на спортивные показатели", — писали в Сети.
Позже появилась информация о том, что в крови спортсменки нашли запрещённую субстанцию в микро-дозе, идентифицируемую как сердечный препарат триметазидин.
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