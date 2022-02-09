В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли запрещённое вещество.

Ранее журналист "Матч ТВ" Сергей Лисин рассказал, что одного фигуриста сборной РФ обвиняют в употреблении марихуаны.

Блогер Рустам Солнцев спросил мнение подписчиков, что они думают по поводу нового допингового скандала.

"В крови пятнадцатилетней Камиля Валиевой, якобы, нашли следы покуренной ранее травки. И что теперь будет?" — написал Солнцев в своём Instagram-аккаунте.

Подписчики поделились своим мнением на этот счёт. Ситуация российским болельщикам представляется подозрительной.

"Больше похоже на то, что травку курят те кто сделал такие выводы";

"Ну конечно же они нашли. Россия всё таки собрала больше медалей чем все";

"Убрали наглым способом сильнейшего конкурента";

"Хотят гениальному ребёнку нервы помотать";

"Запрещённый препарат от сердца, если быть точнее, который, как озвучили, никак не влияет на спортивные показатели", — писали в Сети.