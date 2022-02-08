Европейская ассоциация футбола - УЕФА будет проводить расследование заявлений об инцидентах на полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.
Ранее РФС - Российский футбольный союз обратился в УЕФА и потребовал возбудить дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения украинских болельщиков на полуфинале.
Матч состоялся 4 февраля в Амстердаме и завершился победой сборной команды России со счетом 3:2.
Российский футбольный союз утверждает, что во время матча болельщики сборной Украины на трибунах скандировали в адрес российских игроков оскорбительные высказывания, которые явно носили политический характер, а также разжигали ненависть по национальному признаку и содержали призывы к убийству граждан Российской Федерации.
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