УЕФА расследует хамские выкрики на матче ЧЕ по футзалу между Россией и Украиной

Европейская ассоциация футбола - УЕФА будет проводить расследование заявлений об инцидентах на полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

Ранее РФС - Российский футбольный союз обратился в УЕФА и потребовал возбудить дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения украинских болельщиков на полуфинале.

Матч состоялся 4 февраля в Амстердаме и завершился победой сборной команды России со счетом 3:2.

Российский футбольный союз утверждает, что во время матча болельщики сборной Украины на трибунах скандировали в адрес российских игроков оскорбительные высказывания, которые явно носили политический характер, а также разжигали ненависть по национальному признаку и содержали призывы к убийству граждан Российской Федерации.