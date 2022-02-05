Мат и оскорбления: Украинские болельщики пытали сорвать матч с Россией

Сборная России одержала заслуженную победу над командой Украины в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу со счётом 3:2. Великолепный праздник спорта омрачили украинские болельщики, сопровождавшие игру нецензурными кричалками в адрес нашей страны и сборной.

Последние несколько лет организаторы турниров по мини-футболу пытались «разводить» российскую и украинскую сборные между собой, но плей-офф не дал такой возможности. Сражение получилось принципиальным, а финал игры почётный президент РФС Вячеслав Колосков назвал «валидольным», сообщает Чемпионат.ру.

Отдельной похвалы от украинских СМИ удостоились российские комментаторы, которые не стали смешивать спорт с политикой и одинаково хвалили обе сборные, отмечая красивые проходы и комбинации команды из Украины. Что касается украинских фанатов, их поведение на трибунах станет поводом для дальнейшего разбора в УЕФА. Телеканалам во время трансляции приходилось включать интершум, чтобы заглушить оскорбительные выкрики.

По словам председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищёва, провокации были ожидаемы, но поведение украинских болельщиков ударит в первую очередь по сборной страны - международная федерация будет вынуждена отреагировать. «УЕФА это просто так не оставит», уверен комментатор игры Аркадий Белый.

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