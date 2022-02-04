Больше чем спорт: Россия победила Украину в полуфинале Евро-2022 по мини-футболу

С 2014 года после событий на Украине международная федерация футбола разводит сборные России и Украины до стадии полуфиналов чемпионата Европы по мини-футболу.

И сегодня наши футболисты одержали победу - 3:2. Встреча проходила в Амстердаме.

В составе российской сборной отличились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артём Ниязов. Третий гол был забит в падении красивым ударом «ножницами». У украинской сборной голы забили Евгений Серый и Даниил Абакшин.

Надо отметить, что последней минуте украинцы получили отличный шанс сравнять счёт, однако Пётр Шотурма не смог реализовать пенальти — российский вратарь Дмитрий Путилов отбил удар по центру ворот.

Подопечные Сергея Скоровича в пятый раз за последние 10 лет вышли в финал первенства континента, где встетятся с победителем матча Испания — Португалия.

Последний раз наша сборная играла в финале чемпионата Европы в 2016 г.

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