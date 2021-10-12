Сборная России в гостях обыграла словенцев со счётом 2:1

Сборная России одержала победу над командой Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022.

Встреча, которая проходила в Мариборе, закончилась со счётом 2:1 в пользу российских спортсменов. Голы забили Игорь Дивеев (на 28-й минуте) и Георгий Джикия (на 32-й минуте). У словенской команды отличился Йосип Иличич (на 40-ой минуте).

По словам главного тренера российской команды Валерия Карпина, футболисты хорошо проявили себя во время игры. Он доволен финальным результатом спортсменов, передаёт РИА Новости Спорт.

"Многое получалось сегодня в отличие от игры со Словакией: в обороне, прессинге, атаке. Весь первый тайм был напряжённым, первые минуты чуть больше владел соперник, они проводили быстрые атаки, но они ничем не завершились. Было понятно, что Словения — не самая плохая сборная", — заявил Карпин.

Согласно расписанию игр, следующий отборочный матч сборная России проведёт дома. Футболисты встретятся с командой Кипра 11 ноября.

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