Резцова: украинские спортсмены не станут соблюдать рекомендации Минспорта

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала, что думает по поводу рекомендаций Минспорта Украины для своих атлетов, согласно которым во время Олимпиады им запрещается говорить и давать интервью на русском языке, а также делать совместные фото с российскими атлетами. Слова спортсменки передаёт "Спорт-Экспресс".

"Спортсмены сами решат, с кем фотографироваться, а с кем нет. Я полагаю, что украинцы однозначно будут фотографироваться рядом с нашими спортсменами. Однозначно. Конечно, такие меры — чересчур. Украинские спортсмены не будут соблюдать эти рекомендации. Им всё равно. Мы их уважаем, а они нас", — подчеркнула Резцова.

Ранее по этому же вопросу высказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая считает, что на руководство, которое раздаёт подобные рекомендации, обижаться не имеет смысла.

"Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братская. Что обидно-то? Дурака же не исправишь! На дураков и больных не обижаются", — сказала Роднина.

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