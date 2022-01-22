EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Резцова: украинские спортсмены не станут соблюдать рекомендации Минспорта

Спорт

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова рассказала, что думает по поводу рекомендаций Минспорта Украины для своих атлетов, согласно которым во время Олимпиады им запрещается говорить и давать интервью на русском языке, а также делать совместные фото с российскими атлетами. Слова спортсменки передаёт "Спорт-Экспресс".

Резцова: украинские спортсмены не станут соблюдать рекомендации Минспорта

"Спортсмены сами решат, с кем фотографироваться, а с кем нет. Я полагаю, что украинцы однозначно будут фотографироваться рядом с нашими спортсменами. Однозначно. Конечно, такие меры — чересчур. Украинские спортсмены не будут соблюдать эти рекомендации. Им всё равно. Мы их уважаем, а они нас", — подчеркнула Резцова.

Ранее по этому же вопросу высказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая считает, что на руководство, которое раздаёт подобные рекомендации, обижаться не имеет смысла.

"Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братская. Что обидно-то? Дурака же не исправишь! На дураков и больных не обижаются", — сказала Роднина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Украина запретила делать фотки с Русскими на Олимпиаде в Пекине!
Автор: Светлана Нерадовская
Темы украина ирина роднина анфиса резцова
Новости
Запад вооружает Украину: кто, чего и сколько уже «подал»
Резцова: украинские спортсмены не станут соблюдать рекомендации Минспорта
Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию
Ольга Дроздова стала причиной драки с участием уроженцев Кавказа
США отправят на Украину вертолёты российского производства
МИД РФ: США и НАТО проводят токсичную кампанию против России
Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лишилась речи
Ходченкова отметила день рождения на Мальдивах на шикарной вилле
Родные Абдулова хотят видеть предполагаемого внебрачного сына артиста
Пушков назвал Лиз Трасс плохо образованным политиком из-за её слов об Украине
Последние материалы
Арнольд Шварценеггер попал в автомобильную аварию
Ольга Дроздова стала причиной драки с участием уроженцев Кавказа
США отправят на Украину вертолёты российского производства
МИД РФ: США и НАТО проводят токсичную кампанию против России
Онколог объяснил, почему Анастасия Заворотнюк лишилась речи
Ходченкова отметила день рождения на Мальдивах на шикарной вилле
Родные Абдулова хотят видеть предполагаемого внебрачного сына артиста
Пушков назвал Лиз Трасс плохо образованным политиком из-за её слов об Украине
Штурм о доме престарелых, куда упекли Федосееву-Шукшину: "Вытягивают деньги"
Правосудие против рынка "решальческих" услуг. Кто кого?
Популярное
Мир. Новости мира
Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал очередное "медицинское открытие":

Лукашенко лишил "омикрон" статуса вируса
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Политика. Новости и аналитика
WarGonzo: Турция собиралась ввести войска в Казахстан
Мир. Новости мира
Белый дом забрал слова Байдена о "незначительном вторжении" обратно
Мир. Новости мира
Политолог: силы ОДКБ спасли не только Казахстан, но и Китай
Ирина Шлионская Денежные реформы 90-х: конфискация под видом обмена Ирина Шлионская Усам Оздемиров Кто там хорохорится? Ой, Америка... Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Африка выбирает военное сотрудничество с Россией Любовь Степушова
Шоу-бизнес
Молодой супруг Кудрявцевой обидел жену шуткой о её возрасте
Здоровье
"Взгляните на свои пальцы": медики назвали неожиданный симптом рака лёгких
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил разногласия между Путиным и Володиным в вопросе признания ЛДНР
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников