Мир в напряжении: РФ всегда "забирает территории" во время Олимпиад

Пока Россия и страны ОДКБ ведут миротворческую операцию в Казахстане, аналитики, да и просто широкая сетевая общественность, строят самые разные предположения по поводу будущего этой страны.

Самые смелые предположения строятся вокруг того, что наше государство может организовать некую "буферную зону", а то и "приобрести" новые территории. Или оставить свои войска навсегда, как это произошло с миротворцами в Абхазии, Приднестровье и т. д.

На первый взгляд эти теории звучат безумно.

Хотя на фоне подозрений в адрес… компьютерных игр Destiny и Call of Duty (дескать, именно они спровоцировали казахскую молодёжь на массовые беспорядки и попытки "захватить Байконур") — это не самые смелые в своём благородном сумасшествии концепции.

Впрочем, как там будет в Казахстане, покажет будущее. Но если говорить о прошлом и настоящем внешней политики России, то можно вывести ещё одну конспирологическую корреляцию.

Дело в том, что шаги к экспансии и… назовём это "активному миротворчеству" у нашего государства удивительным образом совпадают с Олимпийскими играми.

Олимпиада в Нагано

Вспомнить здесь можно даже конец 90-х — не самые простые для России времена. Тогда во время Олимпиады в Нагано наша страна взяла 19% Каспийского моря.

Здесь важно понимать, что во времена СССР практически весь Каспийский бассейн принадлежал Союзу, потом шли споры о принадлежности акватории, и… в 1998-м Россия взяла своё, а в 2003-м остальные участники этого "морского спора" были вынуждены согласиться. Наша страна тогда получила месторождения газа, которые и начала активно разрабатывать.

Олимпиада-2008

В 2008 году Олимпиада была так же, как и сейчас, но только в Китае — и в тот же год случилось "принуждение к миру" Грузии. В итоге Россия приобрела союзников в лице частично признанных государств Южной Осетии и Абхазии. Теперь там стоят российские войска.

Олимпиада в Сочи

В 2014-м была уже Олимпиада в Сочи. И здесь, понятным образом, все вспомнят Крым, референдум и небывалое доселе возвращение на Родину полуострова.

Но мало кто помнит, что в том же году Россия получила ещё и часть акватории Охотского моря. При этом претензии нашей страны на этот участок были сформулированы ещё в 2001 году. Но понадобилось 13 лет, чтобы наши права на этот водный анклав признали на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. И в итоге мы вновь получили залежи нефти и газа в один миллиард тонн и два миллиарда кубометров, соответственно, а также ареал промышленного вылова крабов и морских моллюсков.

Олимпиада-2022 в Пекине

Дальше был период "мирных" Олимпиад, вокруг которых кипели допинговые страсти, а наша страна, что называется, "сосредотачивалась".

И вот наступил новый 2022-й, год зимней Олимпиады в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

И хотя они ещё не начались, российские миротворцы по линии ОДКБ уже находятся в Казахстане и взяли под контроль все стратегические объекты, к которым имеет отношение, как политическое, так и экономическое, наша страна.

И если говорить серьёзно (а не про "передел Казахстана") — стоит напомнить, что в последнее время в этой республике наблюдалась явная и систематическая дискриминация русского населения. Если и не при явной поддержке государственной власти, то при её явном молчаливом согласии.

А потому, как минимум, моральное право говорить об определённом протекционизме российских национальных и государственных интересов на территории республики и о некоторой коррекции внутренней политики Казахстана не просто уместно, а нужно.

Ну а что касается иных возможных миротворческих действий, то стоит всё же напомнить, что 12 января у России и НАТО пройдут очень важные и крайне интересные переговоры.

Они касаются нерасширения Североатлантического альянса на восток. На уровне МИД РФ и замминистра иностранных дел Сергея Рябкова Россия оставляет за собой в случае игнорирования наших предложений право на "военный и военно-технический ответ".

Да и приграничных стран, которые нарушают нормы международного права и дискриминируют добрых русских людей даже на законодательном уровне тоже имеется в избытке.

Как говорится, всегда найдётся, кого "принуждать к миру" вообще и к русскому миру в частности.

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