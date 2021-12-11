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Вратарь Георгиев отразил 36 бросков в матче "Баффало" – "Нью-Йорк Рейнджерс"

Спорт

Вратаря "Нью-Йорк Рейнджерс" Александра Георгиева признали первой звездой матча с "Баффало Сэйбрз". Российский голкипер отразил 36 бросков из 37.

Как пишут "Вести", второй звездой стал одноклубник Георгиева - нападающий Мика Зибанижад. Он открыл счёт в матче. Третий лауреат - вратарь "Баффало" Пекка Луукконен, отбивший 29 бросков.

В итоге команда "Нью-Йорк Рейнджерс" победила с результатом 2:1.

Всего в текущем сезоне Александр Георгиев сыграл 8 матчей.

В 2018 году Георгиев сделал первый шатаут в карьере НХЛ в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Тогда он отразил все 29 бросков в ворота. Команда в итоге победила со счётом 5:0.

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