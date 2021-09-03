Фанаты Овечкина в восторге: НХЛ разрешила игрокам ехать на Олимпиаду-2022

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) на своем официальном сайте сообщила, что игроки из НХЛ выступят на Олимпиаде в Пекине в следующем году. Договорённость об участии спортсменов в турнире была достигнута в ходе длительных переговоров с лигой.

При этом, как говорится в сообщении, НХЛ оставляет за собой право не ехать на игры, если в Китае будет новая вспышка коронавируса. Что касается игроков, они в обязательном порядке должны быть вакцинированы.

"Я знаю, что могу заявлять от имени любителей хоккея во всем мире, когда говорю о том, что мы абсолютно приветствуем решение вернуть лучший хоккей на Олимпиаду", — прокомментировал событие президент IIHF Рене Фазель.

Любители хоккея не скрывают восторга, что среди прочих звёзд НХЛ на Олимпиаду поедет и Александр Овечкин — капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз", обладатель Кубка Стэнли 2018 года. Напомним, Овечкин не смог принять участия в зимней Олимпиаде 2018 года из-за запрета IIHF и НХЛ на участие в ней игроков из состава лиги. Длившееся много месяцев противостояние Овечкина двум организациям так и не принесло никакого результата.

Напомним, Зимние Олимпийские игры состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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