Болельщик устроил стрельбу и случайно попал в главного тренера ФК "Ферро"

Во время матча третьего дивизиона Аргентины против "Уракана" футбольный болельщик устроил стрельбу и случайно попал в главного тренера клуба "Ферро" Маурисио Ромеро.

Как сообщает издание Sport Bible, инцидент стал следствием потасовки между группами фанатов. Один из них внезапно открыл огонь. Пуля попала в главного тренера. По словам болельщика, это произошло случайно, он не планировал убивать Ромеро. Полицейские проводят проверку по факту случившегося.

Пострадавший тренер упал на газон. Футболисты и судьи подбежали к нему и отнесли в помещение, расположенное под трибуной.

Ромеро осмотрели медики и постановили, что рана не очень серьёзная. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

После курса лечения он сможет вернуться к своей привычной работе. Наставник ФК "Ферро" собирается написать заявление в правоохранительные органы.

Матч приостановили при счёте 3:1 в пользу "Уракана".

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