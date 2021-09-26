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Скончался экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец

Спорт » Командные виды » Футбол

По сообщению пресс-службы питерского футбольного клуба "Зенит", полузащитника и экс-футболиста не стало в ночь с 25 на 26 сентября. Сергей Герасимец ушёл на 56 году жизни. 

Скончался экс-футболист "Зенита" Сергей Герасимец

"Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца", - говорится на официальном сайте футбольного клуба. 

Причину смерти экс-защитника сине-бело-голубых в пресс-службе не сообщили. 

Свою карьеру в "Зените" Герасимец начал в 1997 году. А уже в 98-ом полузащитник провёл один из самых результативных сезонов в карьере. Это открыло дорогу "Зениту" к "Кубку страны". 

"Ярчайший след в истории «Зенита» за два неполных года!", - вспоминают футболиста в клубе "Зенит". 

Футбольную карьеру Сергей Герасимец завершил в белорусском клубе "Торпедо-МАЗ" Минск почти 20 лет назад. Покинув поле в качестве футболиста, Герасимец начал тренерскую карьеру. Последние годы он был наставником петербуржской команды "Ядро". 

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Автор: Екатерина Широкова
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