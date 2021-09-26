По сообщению пресс-службы питерского футбольного клуба "Зенит", полузащитника и экс-футболиста не стало в ночь с 25 на 26 сентября. Сергей Герасимец ушёл на 56 году жизни.
"Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Герасимца", - говорится на официальном сайте футбольного клуба.
Причину смерти экс-защитника сине-бело-голубых в пресс-службе не сообщили.
Свою карьеру в "Зените" Герасимец начал в 1997 году. А уже в 98-ом полузащитник провёл один из самых результативных сезонов в карьере. Это открыло дорогу "Зениту" к "Кубку страны".
"Ярчайший след в истории «Зенита» за два неполных года!", - вспоминают футболиста в клубе "Зенит".
Футбольную карьеру Сергей Герасимец завершил в белорусском клубе "Торпедо-МАЗ" Минск почти 20 лет назад. Покинув поле в качестве футболиста, Герасимец начал тренерскую карьеру. Последние годы он был наставником петербуржской команды "Ядро".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Авария с участием российского и турецкого сухогрузов произошла в проливе Босфор. По предварительным данным, пострадавших нет.