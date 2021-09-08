Футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо запретили играть против "Ахмата"

Из-за запрета ФИФА бразильские игроки команды "Зенит" Малком и Клаудиньо пропустят матчи с грозненским "Ахматом" в седьмом туре РПЛ и лондонским "Челси" в стартовом матче групповго этапа Лиги чемпионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Ограничения ФИФА будут действовать до 14 сентября. Руководство "Зенита" уже получило информацию о запрете.

Такое решение приняли после того, как Малком и Клаудиньо отказались ехать на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Они пропустили игру с чилийцами 2 сентября.

В связи с этим члены Бразильской конфедерации футбола отправили обращение в ФИФА. Они пожаловались на клуб, руководители которого призвали игроков не участвовать в матче. В "Зените" предположили, что Малком и Клаудиньо поздно вернутся в Петербург и у них не хватит времени на обязательный карантин перед отправлением в Лондон.

Добавим, матч "Зенит - Ахмат" запланирован на 11 сентября. Игра с "Челси" состоится в Лондоне 14 сентября.

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