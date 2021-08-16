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Эксперт объяснил, почему Карпин выгнал Дзюбу из сборной России по футболу

Спорт » Командные виды » Футбол

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков специально для Pravda.Ru прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу, который будет готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.

Эксперт объяснил, почему Карпин выгнал Дзюбу из сборной России по футболу

16 августа стало известно, что главный тренер команды Валерий Карпин решил обойтись без услуг нападающего Артёма Дзюбы.

Колосков уверен, что в сложившейся ситуации "нет ничего личного", а есть лишь профессиональные требования к футболистам, выступающим за сборную. Дзюба перестал попадать в основу "Зенита", и именно поэтому его не оказалось в заявке национальной команды:

"Ведь там не только Дзюбы, но и Соболева нет. Потому что они в стартовых составах своих клубов не выходят. Их, в лучшем случае, выпускают на замену. А Соболев, по-моему, и на замену не выходит".

По словам Колоскова, Дзюба ещё может вернуться в сборную России, "если будет интересен Карпину", и ставить крест на нападающем ещё рано. Кроме того, эксперт отметил, что у всех форвардов, вызванных в национальную команду, будет шанс для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Всё будет зависеть от функциональных способностей футболистов и конкретного соперника, заключил Колосков.

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Валерий Карпин собрал обновленный состав сборной России
Автор: Алексей Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова
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