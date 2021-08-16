Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков специально для Pravda.Ru прокомментировал расширенный состав сборной России по футболу, который будет готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022.
16 августа стало известно, что главный тренер команды Валерий Карпин решил обойтись без услуг нападающего Артёма Дзюбы.
Колосков уверен, что в сложившейся ситуации "нет ничего личного", а есть лишь профессиональные требования к футболистам, выступающим за сборную. Дзюба перестал попадать в основу "Зенита", и именно поэтому его не оказалось в заявке национальной команды:
"Ведь там не только Дзюбы, но и Соболева нет. Потому что они в стартовых составах своих клубов не выходят. Их, в лучшем случае, выпускают на замену. А Соболев, по-моему, и на замену не выходит".
По словам Колоскова, Дзюба ещё может вернуться в сборную России, "если будет интересен Карпину", и ставить крест на нападающем ещё рано. Кроме того, эксперт отметил, что у всех форвардов, вызванных в национальную команду, будет шанс для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Всё будет зависеть от функциональных способностей футболистов и конкретного соперника, заключил Колосков.
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