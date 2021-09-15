Экс-форвард хоккейной команды "Баффало", двукратный обладатель Кубка Стэнли Фред Стэнфилд умер на 78-ом году жизни. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба.
За 14 сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Стэнфилд успел поучаствовать в 914 матчах. В итоге спортсмен набрал 616 очков (211+405). За свою карьеру он выступал за команды
"Ассоциация выпускников НХЛ глубоко опечалена, узнав, что Фред Стэнфилд скончался. Фред был двукратным чемпионом Кубка Стэнли, что сделало каждую команду, в которой он играл, лучше. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям и товарищам по команде Фрэда", — сказано в некрологе.
Добавим, что после завершения спортивной карьеры хоккеист активно участвовал в работе Ассоциации выпускников клуба "Баффало". Он устраивал турниры для её членов. Братья Стэнфилда, Джим и Джек, тоже играли в НХЛ.
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