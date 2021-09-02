Минспорт: в каком случае на стадионы допустят больше болельщиков

Для 100-процентного заполнения спортивных арен болельщиками, как в допандемийный период, по словам министра спорта Олега Матыцина, необходима "максимальная вакцинация".

Как уточнил Матыцин, чем больше человек получит вакцину от COVID-19, тем меньше будет ограничений по наполняемости.

Мы прекрасно понимаем интерес людей к просмотру соревнований, но опасность всё ещё сохраняется, — сообщил министр.

Ограничения из-за коронавируса сильно повлияли на заполняемость стадионов. На матче Чемпионата мира-2022 по футболу между Россией и Хорватией места для болельщиков не были были заняты даже на четверть.

Также, по словам министра, даже при условии массовой вакцинации, необходимо понять, как осуществлять контроль на входе, передаёт МК. Ru.

В свою очередь Роспотребнадзор уточнил: чтобы войти на спортивные соревнования, зрителям достаточно предъявить QR-код.

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