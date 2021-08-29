EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Таиланде больные "ковидом" принимают наркотики и устраивают оргии с драками
ФСБ рассекретила документы о фашистской группировке "Украинская компания"
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции
Собчак рассказала, как Масляков "стрижёт" деньги с квнщиков
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Ковальчук и Чумаков устроили пикантную фотосессию
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе

Прокуратура проверит действия медиков, которые не спасли футболиста Шишмарёва

Происшествия

Сотрудники Следственного комитета России по Калининградской области проверяют происшествие, в ходе которого во время матча погиб 23-летний футболист Александр Шишмарёв. Об этом сообщили представители ведомства.

Прокуратура проверит действия медиков, которые не спасли футболиста Шишмарёва

28 августа любители из "Балтики-М" и "Красной звезды" участвовали в товарищеском матче на стадионе "Балтика". Голкипер Шишмарёв из последней команды столкнулся с соперником и умер по пока неизвестным причинам. В течение часа медицинские работники пытались спасти спортсмена. Прокуратура взяла под особый контроль проверку их действий на поле.

"По данному факту (смерти Александра Шишмарёва. — Прим. ред.) следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка", — заявила Наталья Гацко, представитель СК.

В данный момент правоохранители уточняют обстоятельства трагедии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Во время матча умер вратарь Александр Шишмарев
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Прокуратура проверит действия медиков, которые не спасли футболиста Шишмарёва
Политолог рассказал о борьбе за влияние в Петербурге спикера ЗакС
Джо Байден заснул во время монолога премьер-министра Израиля на переговорах
В Таиланде больные "ковидом" принимают наркотики и устраивают оргии с драками
ФСБ рассекретила документы о фашистской группировке "Украинская компания"
Талибы* казнили певца Фавада Андараби, который поддерживал сопротивление
Опасный холестерин: как от него избавиться
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Анжелика Агурбаш рассказала о своём допросе в полиции
Собчак рассказала, как Масляков "стрижёт" деньги с квнщиков
Популярное
Общество
Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве

В Белоруссии Анжелика Агурбаш объявлена в розыск за разжигание социальной вражды и публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.

Разыскиваемую в Белоруссии певицу Агурбаш задержали в Москве
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
Зачем Наталью Поклонскую "ссылают" в Африку
Общество
На Украине начались задержания противников "Крымской платформы"
Общество
Власти Украины пообещали испортить жизнь Наталье Поклонской
Василий Амирджанов Бурятский депутат потребовал запретить "Единую Россию" Василий Амирджанов Любовь Степушова Это наша земля: в Бразилии взбунтовались индейцы Любовь Степушова Рустем Сафронов Коготок увяз — всей птичке пропасть: администрация Джо Байдена тонет в проблемах Рустем Сафронов
Общество
Отца и мать убитой в Тюмени девочки лишат родительских прав
Российский шоу-бизнес
Пикантный снимок Анастасии Волочковой подвергнут экспертизе
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Общество
В Минздраве объяснили, какой иммунитет к "ковиду" лучше
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников