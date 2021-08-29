Прокуратура проверит действия медиков, которые не спасли футболиста Шишмарёва

Сотрудники Следственного комитета России по Калининградской области проверяют происшествие, в ходе которого во время матча погиб 23-летний футболист Александр Шишмарёв. Об этом сообщили представители ведомства.

28 августа любители из "Балтики-М" и "Красной звезды" участвовали в товарищеском матче на стадионе "Балтика". Голкипер Шишмарёв из последней команды столкнулся с соперником и умер по пока неизвестным причинам. В течение часа медицинские работники пытались спасти спортсмена. Прокуратура взяла под особый контроль проверку их действий на поле.

"По данному факту (смерти Александра Шишмарёва. — Прим. ред.) следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального управления Следственного комитета организована доследственная проверка", — заявила Наталья Гацко, представитель СК.

В данный момент правоохранители уточняют обстоятельства трагедии.

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