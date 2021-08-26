Стали известны соперники "Зенита" в Лиге чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на стадионе "Санкт-Петербург".
В Стамбуле прошла жеребевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22. Россию в предстоящем турнире представит только один клуб — петербургский "Зенит".
По итогам жеребьевки соперниками "Зенита" по группе "H" стали английский "Челси", итальянский "Ювентус" и шведский "Мальме".
Составы остальных групп выглядят следующим образом:
Почетным гостем на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов и церемонии награждения лучших игроков и тренеров прошедшего сезона стал экс-футболист "Зенита" и московского "Локомотива" Бранислав Иванович.
Первый тур группового турнира состоится 14 и 15 сентября. Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на стадионе "Санкт-Петербург" в России.
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