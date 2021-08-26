Стали известны соперники "Зенита" в Лиге чемпионов

Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на стадионе "Санкт-Петербург".

В Стамбуле прошла жеребевка группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22. Россию в предстоящем турнире представит только один клуб — петербургский "Зенит".

По итогам жеребьевки соперниками "Зенита" по группе "H" стали английский "Челси", итальянский "Ювентус" и шведский "Мальме".

Составы остальных групп выглядят следующим образом:

Группа A: "Манчестер Сити", "ПСЖ", "РБ Лейпциг", "Брюгге"

Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"

Группа C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"

Группа D: "Интер", "Реал Мадрид", "Шахтер", "Шериф"

Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев

Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Почетным гостем на жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов и церемонии награждения лучших игроков и тренеров прошедшего сезона стал экс-футболист "Зенита" и московского "Локомотива" Бранислав Иванович.

Первый тур группового турнира состоится 14 и 15 сентября. Финал Лиги чемпионов-2021/22 пройдет 28 мая на стадионе "Санкт-Петербург" в России.

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