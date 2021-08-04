Сергей Тимановский заявил, что не собирается отказываться от дочери.
Отец легкоатлетки Кристины Тимановской в беседе с изданием euroradio.fm опроверг слухи об угрозах его семье со стороны властей Белоруссии. Сергей сообщил, что с членами семьи никто не связывался, и все они в порядке.
По словам Тимановского, Кристина "всегда была боевой девочкой" и не давала себя в обиду ни в детском саду, ни в школе. Она не любила оставаться в стороне, постоянно заступаясь за тех, кого несправедливо обижают.
"Ей надо было мальчиком родиться", — резюмировал Сергей.
Отец легкоатлетки мечтает о том, чтобы Олимпийские игры прошли спокойно, и Кристина просто вернулась домой:
"От дочки я не отказываюсь и отказываться не буду, что есть — то есть. Она уже взрослый ребёнок".
Скандал вокруг белорусской спортсменки разгорелся несколько дней назад. Тимановская уже покинула Токио и собирается дать специальную пресс-конференцию на территории Польши.
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