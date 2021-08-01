Десятки японцев устроили акцию протеста во время теннисного финала Олимпиады между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Жители Токио вооружились мегафонами, из-за чего их выкрики слышны на корте.
"Остановите Олимпиаду", — кричат протестующие.
Вероятно, сами теннисисты никакого отношения к причинам протеста не имеют. Просто финал в мужском одиночном разряде — одно из самых рейтинговых мероприятий Игр в Токио.
Причиной недовольства японцев могло стать то, что Олимпиада проводится в разгар новой волны COVID-19 в Японии. Количество новых случаев коронавируса резко возросло после начала Игр.
После финала Хачанова и Зверева состоится матч за золото в смешанном разряде. В нём на корт выйдут российские пары Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.
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