Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева

Десятки японцев устроили акцию протеста во время теннисного финала Олимпиады между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым. Жители Токио вооружились мегафонами, из-за чего их выкрики слышны на корте.

"Остановите Олимпиаду", — кричат протестующие.

Вероятно, сами теннисисты никакого отношения к причинам протеста не имеют. Просто финал в мужском одиночном разряде — одно из самых рейтинговых мероприятий Игр в Токио.

Причиной недовольства японцев могло стать то, что Олимпиада проводится в разгар новой волны COVID-19 в Японии. Количество новых случаев коронавируса резко возросло после начала Игр.

Если 24 июля в Японии было выявлено 3 740 случаев, то 27 июля — 7 708.

31 июля показатели достигли 12 340 заболевших. Это суточный максимум за всё время пандемии.

После финала Хачанова и Зверева состоится матч за золото в смешанном разряде. В нём на корт выйдут российские пары Елена Веснина/Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.