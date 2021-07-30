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Губерниев поиздевался над американцем, проигравшим российскому пловцу на ОИ

Спорт

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев ответил на скандальное заявление американского спортсмена Райана Мерфи, высказавшегося после "золота" Евгения Рылова в финальном заплыве Олимпиады.

Губерниев поиздевался над американцем, проигравшим российскому пловцу на ОИ

Пловец из США Райан Мерфи после поражения в заплыве на 200 м на спине в олимпийском бассейне заявил, что испытал "огромную психологическую нагрузку", когда сражался за медали в соревновании, которое, по его словам, "не является чистым".

  • В ответ на интервью Мерфи комментатор Дмитрий Губерниев назвал американца "лузером и непорядочным человеком" и отметил, что у России нет никаких проблем с допингом в плавании.

Губерниев счел подобные высказывания неадекватными и связал их с обидой Мерфи, ведь США на протяжении 25 лет доминировали в этом виде спорта.

"Это очень некрасиво. Тьфу на них. Лузеры, плачьте! Вас сделал подмосковный парень на дистанции, которую вы не отдавали на протяжении 25 лет", — приводит RT слова Губерниева.

Чуть позже Мерфи объяснил свою реплику о подозрениях в употреблении допинга среди участников финального заплыва. Он заявил, что говорил о ситуации в плавании в целом. Евгений Рылов также заверил журналистов, что обсудил сложившийся конфликт вместе с американцем и у них нет взаимных претензий.

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Автор: Алексей Ткаченко
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