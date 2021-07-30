Новые Олимпийские реалии: проигравшие пловцы обвинили Рылова в допинге

Сегодня в олимпийском Токио грянул околодопинговый скандал:

американский и британский пловцы, проигравшие россиянину Евгению Рылову на дистанции 200, заявили, что "кое-кто из участников заплыва" принимает допинг.

Евгений Рылов( слева) и Райан Мёрфи соревнуются в финале мужского заплыва на 200 метров на спине

Для сведения:

американец Райан Мёрфи считался фаворитом гонки, но пришёл вторым;

считался фаворитом гонки, но пришёл вторым; у англичанина Люка Гринбанка — бронза.

Слова Мёрфи процитировала у себя в Twitter корреспондент The Wall Street Journal Лэйн Хиггинс:

(c)Twitter, автоматический перевод сервиса "Яндек.Переводчик"

О возможном допинге заявил и Гринбанк:

"Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается", — заявил бронзовый призёр.

К слову, это уже не первые обвинения, прозвучавшие в адрес российских спортсменов от их соперников на Олимпиаде.

Американская спортсменка Меган Калмо после победы наших девушек-гребцов заявила в Twitter, что

"русская команда не должна была участвовать в Играх в Токио — противно смотреть на них на пьедестале с серебряными медалями".

ОКР отреагировал. Тоже в Twitter