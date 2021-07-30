Сегодня в олимпийском Токио грянул околодопинговый скандал:
американский и британский пловцы, проигравшие россиянину Евгению Рылову на дистанции 200, заявили, что "кое-кто из участников заплыва" принимает допинг.
Для сведения:
Слова Мёрфи процитировала у себя в Twitter корреспондент The Wall Street Journal Лэйн Хиггинс:
О возможном допинге заявил и Гринбанк:
"Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой и ничего против этого не делается", — заявил бронзовый призёр.
К слову, это уже не первые обвинения, прозвучавшие в адрес российских спортсменов от их соперников на Олимпиаде.
"русская команда не должна была участвовать в Играх в Токио — противно смотреть на них на пьедестале с серебряными медалями".
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