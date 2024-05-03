Пять верных примет, что двигатель убит

"За рулем" рассказал, как определить состояние мотора на глаз и на слух

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Для начальной проверки двигателя не нужно быть профессиональным механиком или иметь специализированное оборудование. Достаточно владеть несколькими умелыми техниками.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet is licensed under CC BY-SA 3.0

Оцениваем работу двигателя на слух

Идеально слушать двигатель в холодном состоянии, когда многие неисправности еще видны.

При старте двигателя следует убедиться, что нет стука гидрокомпенсаторов, так как их ремонт сложен и дорог. Стук поршней может указывать на увеличенные зазоры между компонентами. В норме двигатель должен работать стабильно и без рывков, обороты должны снижаться по мере прогрева.

При нажатии на педаль газа без нагрузки следите за тем, как двигатель увеличивает обороты, обращая внимание на отсутствие звуковых провалов или шумов. Звуки стука могут указывать на износ шатунных вкладышей, сигнализируя о скором выходе двигателя из строя.

Шипение воздуха при наличии неплотностей во впускном тракте тоже является плохим знаком, в то время как в здоровом двигателе оно почти неразличимо.

Изучаем внутреннее состояние двигателя

После выключения двигателя осмотрите внутренности через горловину заливной крышки. Чистые, светлые детали — хороший знак. Проверьте отсутствие толстого слоя масляных отложений. Используйте фонарик для лучшего обзора, и обратите внимание на внутреннюю поверхность заливной крышки на наличие отложений или эмульсии.

Проверяем уровень масла

Масло на щупе должно быть чистым и находиться между метками. Темное или слишком свежее масло может вызвать подозрения. Наличие сажи или картерных газов также являются тревожными признаками.

Визуальный осмотр двигателя

Подтекания жидкостей должны отсутствовать. Блестящий двигатель может указывать на попытку скрыть утечки. Обратите внимание на заднюю часть двигателя с помощью фонарика и зеркальца. Подтеки в районе головки блока цилиндров могут свидетельствовать о повышенном давлении в картере.

Проверяем выхлоп

При старте на холодную обращаем внимание на синий дым, который может свидетельствовать о потреблении масла. При проверке прогретого двигателя увеличьте обороты и следите за появлением дыма.

Применяя эти методы, можно выявить очевидные проблемы двигателя. Если результаты удовлетворительны, рекомендуется провести более глубокую диагностику, включающую демонтаж свечей и проверку компрессии с помощью эндоскопа, чтобы точно определить состояние внутренних компонентов.