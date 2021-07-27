Пловец Евгений Рылов в Токио установил рекорд Европы

Российский пловец Евгений Рылов на токийской Олимпиаде выиграл золото на дистанции 100 метров.

Он преодолел дистанцию за 51,98 секунды, установив таким образом новый рекорд Европы.

Другой российский пловец, Климент Колесников, в том же тесте завоевал серебро.

Это пятая золотая и шестая серебряная медали для российской команды в Токио, благодаря которым она находится на четвертой позиции в медальной зачёте.