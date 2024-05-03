Нутрициолог указала на овощи, которые лучше исключить из рациона

Нутрициолог Глинкина: картофель и кукуруза могут негативно повлиять на здоровье

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ксения Глинкина сообщила, что несмотря на пользу, некоторые овощи, такие как кукуруза, картофель и помидоры, могут быть вредными для организма. Она рекомендует ограничить их употребление.

Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Почти вся кукуруза обрабатывается пестицидами, которые защищают растения от сорняков и вредителей, пояснила специалист. При употреблении таких обработанных продуктов человек получает дозу химических веществ, включая канцерогены, способствующие развитию рака. Кроме того, из-за обработки кукурузы химическими веществами у неё высокий гликемический индекс, что может вызвать резкий подъём уровня сахара в крови.

Нутрициолог отметила, что томаты, баклажаны и перец содержат лектины, которые могут оказывать негативное воздействие на работу желудочно-кишечного тракта. Кожура и семена этих овощей могут отрицательно влиять на иммунную систему. Кроме того, картофель становится опасным при термической обработке. В результате чего картофельный крахмал превращается в сахар, который при избытке может привести к развитию диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения.

"Грибы и некоторые бактерии очень любят крахмал. Это их любимое лакомство. Поэтому если в организме есть избыточный грибковый и бактериальный рост, например молочница или акне, то картофель может усугубить проблемы", — дополнила Ксения Глинкина.