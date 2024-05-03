Казахстан становится главным покупателем российской электроэнергии: детали сделки

Казахстан купил почти половину продаваемой Россией электроэнергии

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала текущего года, Казахстан приобрел почти половину всей экспортируемой Россией электроэнергии, сообщила компания "Интер РАО".

Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler is licensed under CC0 Public Domain

Этот период отмечен значительным снижением объемов поставок в Китай, что способствовало увеличению экспорта электричества в Казахстан на 29%, достигнув 977,2 миллиона киловатт-часов.

Самый большой объем экспорта был зафиксирован в январе и составил 354 миллиона киловатт-часов.

По мнению аналитиков, экспорт в Казахстан будет расти из-за роста потребления и износа генерирующих мощностей в соседней республике.