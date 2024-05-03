Казахстан становится главным покупателем российской электроэнергии: детали сделки

С начала текущего года, Казахстан приобрел почти половину всей экспортируемой Россией электроэнергии, сообщила компания "Интер РАО".
Этот период отмечен значительным снижением объемов поставок в Китай, что способствовало увеличению экспорта электричества в Казахстан на 29%, достигнув 977,2 миллиона киловатт-часов.
Самый большой объем экспорта был зафиксирован в январе и составил 354 миллиона киловатт-часов.
По мнению аналитиков, экспорт в Казахстан будет расти из-за роста потребления и износа генерирующих мощностей в соседней республике.
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