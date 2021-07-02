Российским синхронисткам "зарубили" форму - вне закона купальники с медведем

В преддверии летней Олимпиады в Токио российская сборная получила очередной удар от МОК: нашим синхронисткам предписано… заменить купальники.

Чиновников не устроила картинка с медведем, украшающая костюмы команды. По словам Татьяны Данченко, тренера команды, обжаловать решение МОК они не будут нет времени. Сейчас для синхронисток главное успеть пошить новую форму.

"Мы отправили эскиз купальников на согласование, и нам сказали, что из-за того, что на купальниках есть изображение медведя, их не могут утвердить, так как оно ассоциируется с нашей страной. Было и еще одно требование: мы должны убрать из композиции, под которую будем выступать название страны, которое там звучало на английском языке", — рассказала синхронистка Светлана Ромашина РИА "Новости".

Поясним:

Российский дуэт Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко будет выступать под современную обработку "Калинки" в исполнении Little Big. Её полное название With Russia From Love ("С Россией из любви"). Теперь слова "Россия" там нет.

Тренер синхронисток Татьяна Данченко призналась RT, что требования МОК стали для неё "сюрпризом":

"Переделать старые купальники, которые уже почти готовы, будет невозможно, так что спортсменкам придётся заказывать новые".

Как пишет RT, в Международной федерации плавания заявили, что вопрос купальников с медведями и музыкального сопровождения программ российских синхронисток не обсуждался.

"Решение МОК странное: медведи, между прочим, есть не только в России, но и в Канаде, например, и в Америке…", — сказала Ольга Брусникина, член технического комитета федерации, трёхкратная олимпийская чемпионка.

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