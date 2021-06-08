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Баку отказал в аккредитации на Евро-2020 российскому журналисту Арустамяну

Спорт » Командные виды » Футбол

Блогер Василий Уткин сообщил о запрете для комментатора Нобеля Арустамяна работать на Евро-2020. Аккредитацию журналисту не подтвердили в Баку.

Баку отказал в аккредитации на Евро-2020 российскому журналисту Арустамяну

Чтобы иметь возможность попасть на Евро-2020, журналисты должны пройти аккредитацию всех городов Евро-2020. В Баку Арустамяну отказали без объяснения причин.

"Нобель Арустамян фактически не работает на Евро. Он не аккредитован. Баку блокировал Нобеля, который, кстати, бакинец… Оргкомитет Евро в Баку, примите лучи моего ледяного презрения", — написал Уткин в Telegram.

Арустамян, который является этническим армянином, родился в Баку в 1987 году. Нобель имеет российское гражданство. После начала военных действий в Нагорном Карабахе семья уехала на постоянное место жительства в РФ.

  • Нобель работает комментатором и ведущим на "Матч ТВ". Телеканал имеет права на показ матчей Евро-2020.
  • На Олимпийском стадионе в Баку пройдут три матча группового этапа (Уэльс — Швейцария, Турция — Уэльс и Швейцария — Турция). 3 июля в Азербайджане состоится четвертьфинал Евро-2020.

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Автор: Артём Пермяков
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