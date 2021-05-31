Комментатор "Формулы-1" уволен из-за слов о Серене Уильямс

Бельгийский телеканал RTBF отстранил от работы Марка Дуэса, исполнившего роль комментатора во время этапа "Формулы-1" в Монако. Мужчина во время эфира позволил себе шутки в отношении теннисистки Серены Уильямс.

Американка была приглашена на этап в Монако. 23-кратной победительнице турниров "Большого шлема" доверили клетчатый флаг на финише.

"Сегодня Серена Уильямс будет размахивать чем-то другим, не тем, чем обычно", — заявил комментатор во время гонки.

Также Дуэс назвал одну из подруг Серены уродливой, а после финиша пытался пошутить ещё раз.

"По движениям Серены заметно, что она не была чирлидершей в школе", — приводит Sport1 его слова.

Комментатор после эфира попал под шквал критики. Пользователи соцсетей возмутились его поведением, из-за чего Дуэсу пришлось извиняться.

"Я хотел бы извиниться перед людьми, которых могли затронуть мои слова. Я не хотел никого шокировать", — сказал Дуэс.

Ожидается, что комментатор пропустит несколько эфиров "Формулы-1".