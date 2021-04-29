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Министр спорта назвал запрет флага РФ на Олимпиаде формальностью

Спорт

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ограничения, которые Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело против российских спортсменов, являются формальными. По его мнению, действительно ущемить права россиян на Олимпийских играх не получится.

Министр спорта назвал запрет флага РФ на Олимпиаде формальностью

"Реально Россию ограничить никто не может. Мы полноценная страна и остаемся надежным партнёром международного спортивного сообщества", — приводит ТАСС слова Матыцина, сказанные на форуме SportForumLive.

Также министр спорта заявил, что Россия будет претендовать на попадание в тройку сильнейших в командном медальном зачёте.

В декабре 2020 года WADA ввело санкции против России из-за допингового скандала, которые позже подтвердил Спортивный арбитражный суд (CAS):

  • запрет на использование национальной символики (флаг, герб, гимн) на Играх и чемпионатах мира;
  • запрет на проведение в России крупных международных соревнований.

На Олимпийских играх в Токио и Пекине российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР. Вместо гимна России будет звучать музыка из концерта Петра Чайковского.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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