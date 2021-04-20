Баста отказался организовывать бой Джигана и Емельяненко

Рэпер Баста заявил, что не будет организовывать поединок между Джиганом и бойцом Александром Емельяненко. Сегодня Василий Вакуленко объявил о создании промоушена Gazfight.

"Это же очевидно, что я этим не занимаюсь. Мне в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, достойным, а в шоу-бизнесе есть разное. А так многие готовы взяться за организацию такого поединка, но мне лично этим заниматься неинтересно", — приводит "СЭ" слова Басты.

21 мая в Химках состоится первый турнир в рамках Gazfight. Главным поединком вечера станет встреча Евгения Романова и Дмитрия Кудряшова. Победитель боя станет претендентом на пояс чемпиона мира по версии WBC.