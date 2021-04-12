Головин рассказал об удовольствии от голевых передач за "Монако"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о выступлениях во Франции. Футболист был признан лучшим в матче 32-го тура Лиги 1 против "Дижона" (3:0).
Головин отдал результативную передачу на Виссама Бен Йеддера. Голевой пас стал восьмым для россиянина в этом сезоне в играх за монегасков.
"Уже говорил, что для меня самое важное — это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнёрам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что получается отдавать такие передачи", — приводит Sport24 слова футболиста.
"Монако" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 65 очков. Выше команды Головина — "Лилль" (69 очков) и "ПСЖ" (66).
18 апреля "Монако" сыграет на выезде против "Бордо". Также команда продолжает выступление в Кубке Франции, где в четвертьфинале сыграет с "Лионом".
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