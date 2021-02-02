Рублёв вывел Россию вперёд в матче ATP Cup против Аргентины

Российский теннисист Андрей Рублёв победил аргентинца Гивдо Пелью в матче ATP Cup. Игра состоялась в Мельбурне и завершилась за один час в двух сетах — 6:1, 6:2.

Позже на корт выйдет Даниил Медведев, который сразится с Диего Шварцманом. Также сегодня состоится встреча российской и аргентинской пар.

Россия — Аргентина

Андрей Рублёв — Гвидо Пелья — 6:1, 6:2.

Даниил Медведев — Диего Шварцман.

Евгений Донской/Аслан Карацев — Максимо Гонсалес/Орасио Себальос (Аргентина).

Сборная России выступает на кубке ATP в группе D. Кроме аргентинцев, россияне сыграют с Японией. Победитель группы выйдет в полуфинал турнира.