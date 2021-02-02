Российский теннисист Андрей Рублёв победил аргентинца Гивдо Пелью в матче ATP Cup. Игра состоялась в Мельбурне и завершилась за один час в двух сетах — 6:1, 6:2.
Позже на корт выйдет Даниил Медведев, который сразится с Диего Шварцманом. Также сегодня состоится встреча российской и аргентинской пар.
Сборная России выступает на кубке ATP в группе D. Кроме аргентинцев, россияне сыграют с Японией. Победитель группы выйдет в полуфинал турнира.
Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".