Кокорин может перейти в "Фиорентину"

"Фиорентина" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Александру Кокорину. Итальянский клуб хочет усилить атакующий потенциал в зимнее трансферное окно, сообщает TMW.

Кокорин выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В составе команды в чемпионате России он отыграл восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

"Фиорентина" занимает 17-е место в итальянской Серии А. Команда опережает зону вылета на три очка.