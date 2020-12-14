"Фиорентина" проявляет интерес к нападающему "Спартака" Александру Кокорину. Итальянский клуб хочет усилить атакующий потенциал в зимнее трансферное окно, сообщает TMW.
Кокорин выступает за "Спартак" с августа 2020 года. В составе команды в чемпионате России он отыграл восемь матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
"Фиорентина" занимает 17-е место в итальянской Серии А. Команда опережает зону вылета на три очка.
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