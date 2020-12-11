16 родственников Марадоны ведут борьбу за его состояние

Вокруг состояния легендарного футболиста Диего Марадоны разворачивается настоящая борьба. Аргентинец не оставил завещания на активы, которые оцениваются в 50 млн долларов, сообщает The Sun.

Претензии на состояние предъявили сразу 16 человек:

четыре сестры Марадоны;

пятеро законных детей Диего;

семь внебрачных детей легендарного игрока.

По сведениям источников, состояние между претендентами может быть разделено поровну несмотря на то, что некоторые дети никогда не встречались с отцом. Марадона писал завещание в восемь лет назад, но затем разорвал документ.

Скорее всего, дело будет рассматриваться в суде. Разделены будут деньги со счетов Марадоны, недвижимость по всему миру, парк автомобилей, а также рекламные контракты с известными брендами.