Вокруг состояния легендарного футболиста Диего Марадоны разворачивается настоящая борьба. Аргентинец не оставил завещания на активы, которые оцениваются в 50 млн долларов, сообщает The Sun.
Претензии на состояние предъявили сразу 16 человек:
По сведениям источников, состояние между претендентами может быть разделено поровну несмотря на то, что некоторые дети никогда не встречались с отцом. Марадона писал завещание в восемь лет назад, но затем разорвал документ.
Скорее всего, дело будет рассматриваться в суде. Разделены будут деньги со счетов Марадоны, недвижимость по всему миру, парк автомобилей, а также рекламные контракты с известными брендами.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.