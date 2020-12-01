Вяльбе про обвинения Сориной: "Идиотов не комментирую"

Глава ФЛГР и главный тренер сборной России по лыжным гонка Елена Вяльбе прокомментировала материал шведской газеты Expressen о Татьяне Сориной. Журналисты обвинили россиянку в применении допинга.

Шведов смутило то, что Сорина в гонке преследования в Руке обошла лыжниц из этой страны и заняла второе место. Ранее россиянка не финишировала в Кубке мира выше 15 места.

"Я не комментирую статьи идиотов. Тем более то, что пишут в бульварных газетах", — приводит "СЭ" слова Вяльбе.

Сорина после первого этапа Кубка мира занимает второе место в общем зачёте, набрав 252 очка. Лидирует в рейтинге норвежка Тереза Йохауг, заработав 301 очко.