Глава ФЛГР и главный тренер сборной России по лыжным гонка Елена Вяльбе прокомментировала материал шведской газеты Expressen о Татьяне Сориной. Журналисты обвинили россиянку в применении допинга.
Шведов смутило то, что Сорина в гонке преследования в Руке обошла лыжниц из этой страны и заняла второе место. Ранее россиянка не финишировала в Кубке мира выше 15 места.
"Я не комментирую статьи идиотов. Тем более то, что пишут в бульварных газетах", — приводит "СЭ" слова Вяльбе.
Сорина после первого этапа Кубка мира занимает второе место в общем зачёте, набрав 252 очка. Лидирует в рейтинге норвежка Тереза Йохауг, заработав 301 очко.
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