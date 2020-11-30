Грожан поблагодарил за поддержку после жуткой аварии

Французский пилот "Хаас" Ромен Грожан опубликовал фотографию в Instagram. Он поблагодарил всех, кто поддержал его после аварии на "Гран-при Бахрейна".

Ранее сообщалось, что Грожан въехал в отбойник на скорости 221 км/ч. В результате взрыва он получил ожоги руки.

"Большое спасибо за все ваши сообщения. Влюбленный в жизнь", — написал Грожан в Instagram.

Грожан в этом сезоне один раз набрал очки. На "Гран-при Айфеля" он финишировал девятым.