Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский выразил благодарность болельщикам за поддержку после эфира с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Специалист, отвечая на вопросы журналистов, обвинил ведущего во лжи.
Казанский задавал вопрос про вратарскую позицию в сборной и поинтересовался, почему Черчесов не доверяет место в "рамке" Матвею Сафонову, а оставляет его в молодёжной команде.
"Вы в очередной раз прилюдно соврали. Потому что Сафонов уже второй раз у нас в сборной, а Максименко — в молодёжной", — заявил Черчесов.
После эфира Казанского поддержали зрители. Журналист ответил благодарностью и отметил, что просто делал свою работу.
"Приятно читать столько добрых слов. Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас всех, болельщиков Сборной. А задавать их — норма", — написал Казанский в Twitter.
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