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Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова

Спорт » Командные виды » Футбол

Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский выразил благодарность болельщикам за поддержку после эфира с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Специалист, отвечая на вопросы журналистов, обвинил ведущего во лжи.

Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова

Казанский задавал вопрос про вратарскую позицию в сборной и поинтересовался, почему Черчесов не доверяет место в "рамке" Матвею Сафонову, а оставляет его в молодёжной команде.

"Вы в очередной раз прилюдно соврали. Потому что Сафонов уже второй раз у нас в сборной, а Максименко — в молодёжной", — заявил Черчесов.

После эфира Казанского поддержали зрители. Журналист ответил благодарностью и отметил, что просто делал свою работу.

"Приятно читать столько добрых слов. Однако я просто делаю свою работу. И, пожалуй, странно было бы не услышать важных вопросов для нас всех, болельщиков Сборной. А задавать их — норма", — написал Казанский в Twitter.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева
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