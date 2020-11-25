Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова

Комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский выразил благодарность болельщикам за поддержку после эфира с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Специалист, отвечая на вопросы журналистов, обвинил ведущего во лжи.

Казанский задавал вопрос про вратарскую позицию в сборной и поинтересовался, почему Черчесов не доверяет место в "рамке" Матвею Сафонову, а оставляет его в молодёжной команде.

"Вы в очередной раз прилюдно соврали. Потому что Сафонов уже второй раз у нас в сборной, а Максименко — в молодёжной", — заявил Черчесов.

После эфира Казанского поддержали зрители. Журналист ответил благодарностью и отметил, что просто делал свою работу.