Жена Малкина будет работать на российском ТВ

Жена российского хоккеиста Евгения Малкина с этой недели будет работать на российском телевидении. Анна Кастерова выступит в роли ведущей на телеканале "Матч ТВ".

Первый эфир с участием Кастеровой состоится 24 ноября, сообщает пресс-служба телеканала.

Кастерова до замужества с Малкиным работала ведущей на российских телеканалах. Она вела передачи на телеканалах "Россия-2" и НТВ - "Вести.ру", "Центральное телевидение" и "Большой спорт".

Кастерова вышла замуж за Малкина в 2016 году. Тогда же у пары родился сын.

В 2020 году после сезона в НХЛ Малкины вернулись в Россию. На данный момент неизвестно, когда начнётся новый сезон в североамериканской лиге.