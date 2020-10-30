"Альфа Ромео" продлила контракты со своими пилотами

Команда "Формулы-1" "Альфа Ромео" объявила о подписании новых контрактов с пилотами Кими Райкконеном и Антонио Джовинации. Контракты финна и итальянца продлены на сезон-2021.

"Альфа Ромео" выступает в "Формуле-1" с 2019 года. В прошлом сезоне за команду выступали также Райкконен и Джовинации. 41-летний финн стал рекордсменом гоночной серии по количеству проведенных гонок.