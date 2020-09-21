В Португалии появилась академия имени Роналду

Футбольный клуб "Спортинг" переименовал клубную академию. Теперь она будет носить имя Криштиану Роналду.

Футболист пришёл в академию "Спортинга" в 1997 году. В августе 2002 года он впервые вышел в составе основной команды.

"Академия увековечит имя величайшего из когда-либо созданных символов, это станет вдохновением для всех молодых талантов. Клуб проведет официальное открытие академии, дата будет объявлена дополнительно", - говорится в сообщении "Спортинга".

Роналду стал пятикратным обладателем "Золотого мяча".