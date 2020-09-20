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Алексей Кондаранцев: марафон организован на высшем уровне

Глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев заявил, что марафон по бегу, прошедший в Москве, был организован на самом высоком уровне. И добавил, что марафон — это огромный вклад в развитие спорта в стране.

"Московский марафон — большой вклад в развитие и популяризацию спорта, здорового образа жизни всей страны. Хочется отметить высокий уровень организации старта, а также масштабные меры безопасности, которые реализовали организаторы для всех участников мероприятия", — приводятся слова Кондаранцева в официальном пресс-релизе соревнований.

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