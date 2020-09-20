Алексей Кондаранцев: марафон организован на высшем уровне

Глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев заявил, что марафон по бегу, прошедший в Москве, был организован на самом высоком уровне. И добавил, что марафон — это огромный вклад в развитие спорта в стране.