Глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев заявил, что марафон по бегу, прошедший в Москве, был организован на самом высоком уровне. И добавил, что марафон — это огромный вклад в развитие спорта в стране.
"Московский марафон — большой вклад в развитие и популяризацию спорта, здорового образа жизни всей страны. Хочется отметить высокий уровень организации старта, а также масштабные меры безопасности, которые реализовали организаторы для всех участников мероприятия", — приводятся слова Кондаранцева в официальном пресс-релизе соревнований.
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