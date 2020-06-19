Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о потасовке с нападающим Артёмом Дзюбой после игры против "Краснодара". Матч состоялся в ноябре 2016 года, питерцы на выезде проиграли со счётом 1:2.
Гол за "Зенит" в той игре забил Дзюба на 86-й минуте, но краснодарцы в компенсированное время поразили ворота Лодыгина дважды.
По словам Лодыгина, в раздевалке была драка на эмоциях. Но спустя несколько часов вратарь и форвард пожали друг другу руки.
"Была драка. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали", - заявил Лодыгин "Спорт-Экспрессу".
Помирил Лодыгина и Дзюбу тренер вратарей Михил Бирюков.
"Он нас помирил. Да там вся команда пыталась нас успокоить. Потолкались, помахали руками. Длилось все секунд 20", — сказал Лодыгин.
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