Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Бывший вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о потасовке с нападающим Артёмом Дзюбой после игры против "Краснодара". Матч состоялся в ноябре 2016 года, питерцы на выезде проиграли со счётом 1:2.

Гол за "Зенит" в той игре забил Дзюба на 86-й минуте, но краснодарцы в компенсированное время поразили ворота Лодыгина дважды.

По словам Лодыгина, в раздевалке была драка на эмоциях. Но спустя несколько часов вратарь и форвард пожали друг другу руки.

"Была драка. Обиднейшее поражение от «Краснодара», эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали", - заявил Лодыгин "Спорт-Экспрессу".

Помирил Лодыгина и Дзюбу тренер вратарей Михил Бирюков.