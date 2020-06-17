"Краснодар" не сможет рассчитывать на Классона и Ари до конца сезона

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о проблемах команды с составом. По его словам, "быки" не смогут рассчитывать на двух лидеров — полузащитника Виктора Классона и нападающего Ари. Оба игрока не будут выступать до фактического окончания сезона.

"В этом году мы не будем играть в оптимальном составе, потому что Классона, наверное, мы не увидим. Ари тоже получил травму, тоже до конца сезона выбыл", — заявил Мусаев в эфире "России 24".

Классон в этом сезоне не выступал — он получил травму в матче за сборную Швеции в июне 2019 года. Ари провёл 23 игры и забил восемь голов, в последний раз выходил на поле 15 марта в матче с "Сочи".

"Краснодар" в РПЛ

"Быки" в 23-м туре чемпионата РПЛ примут на своём поле московское "Динамо". Также краснодарцам до завершения сезона необходимо провести матчи против:

"Оренбурга" (в);

"Ростова" (в);

"Зенита" (д);

"Рубина" (в);

"Урала" (д);

"Крыльев Советов" (в);

"Ахмата" (д).

Клуб идёт вторым в турнирной таблице с отставанием от "Зенита" на девять очков.