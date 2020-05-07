Портал 90min составил рейтинг футболистов, у которых в конце сезона завершаются контракты. Потенциально игроки могут в летнее трансферное окно стать свободными агентами и бесплатно перейти в другие клубы.
Кроме того, такие футболисты уже сейчас имеют право вести переговоры с другими командами. Официально предварительные контракты игроки могут подписывать за полгода до завершения действующего договора.
В список из 25 игроков попал форвард "Зенита" и сборной России Артём Дзюба. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Лацио". Вместе с тем в питерском клубе заявляют, что контракт с игроком будет продлён.
В первой тройке лучших футболистов — Давид Силва из "Манчестер Сити", Эдинсон Кавани из "ПСЖ" и Дрис Мертенс из "Наполи".
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