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УЕФА разрешил проводить международные матчи в Грозном

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что УЕФА разрешил проведение международных матчей в Чеченской республике. Запрет существовал с 2014 года.

Теперь "Ахмат Арена" может принимать игры Лиги Европы, Лиги чемпионов или же матчи сборной России.

"Сегодня произошло историческое событие, исполком УЕФА вместе с президентом организации Александром Чеферином принял решение на основе работы комиссии, согласно которому город Грозный сможет официально принимать матчи под эгидой УЕФА. Надеемся, так в ближайшее время и будет. Может ли теперь Грозный принять товарищеский матч сборной России? В том числе", - заявил Алаев.

Грозный в еврокубках

"Ахмат" (тогда под названием "Терек") единственный раз участвовал в еврокубках в 2004 году. Команда играла в Кубке УЕФА как победитель Кубка России.

  • 2-й квалификационный раунд. "Лех" (Польша) - 1:0, 1:0.
  • 1-й основной раунд. "Базель" (Швейцария) - 1:1, 0:2.

 

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