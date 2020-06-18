УЕФА разрешил проводить международные матчи в Грозном

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев сообщил, что УЕФА разрешил проведение международных матчей в Чеченской республике. Запрет существовал с 2014 года.

Теперь "Ахмат Арена" может принимать игры Лиги Европы, Лиги чемпионов или же матчи сборной России.

"Сегодня произошло историческое событие, исполком УЕФА вместе с президентом организации Александром Чеферином принял решение на основе работы комиссии, согласно которому город Грозный сможет официально принимать матчи под эгидой УЕФА. Надеемся, так в ближайшее время и будет. Может ли теперь Грозный принять товарищеский матч сборной России? В том числе", - заявил Алаев.

Грозный в еврокубках

"Ахмат" (тогда под названием "Терек") единственный раз участвовал в еврокубках в 2004 году. Команда играла в Кубке УЕФА как победитель Кубка России.