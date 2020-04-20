Федун назвал трансфер Шюррле в "Спартак" провалом

Владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему клуб отказался от выкупа контракта немецкого футболиста Андре Шюррле. Нападающий перешёл в состав красно-белых в июле 2019 года в годичную аренду из дортмундской "Боруссии".

У красно-белых была возможность полностью приобрести игрока в конце этого сезона за 8 млн евро. По сведениям СМИ, "Спартак" отдал за аренду чемпиона мира 1 млн евро, а его зарплата составила 3,2 млн евро.

Шюррле провёл в составе "Спартака" 18 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. По словам Федуна, с финансовой точки зрения трансфер провальный.