Владелец "Спартака" Леонид Федун объяснил, почему клуб отказался от выкупа контракта немецкого футболиста Андре Шюррле. Нападающий перешёл в состав красно-белых в июле 2019 года в годичную аренду из дортмундской "Боруссии".
У красно-белых была возможность полностью приобрести игрока в конце этого сезона за 8 млн евро. По сведениям СМИ, "Спартак" отдал за аренду чемпиона мира 1 млн евро, а его зарплата составила 3,2 млн евро.
Шюррле провёл в составе "Спартака" 18 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. По словам Федуна, с финансовой точки зрения трансфер провальный.
"У кого-то получается, а у кого-то — нет. Ему просто не повезло.
С финансовой точки зрения — провал. Скрывать тут нечего. Но в футболе всегда присутствует риск. Как я сказал выше, у кого-то получается, а у кого-то нет", — заявил Федун в интервью "СЭ".
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